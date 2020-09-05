‘Temaslıların yüzde 10’u evde yok’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Güneydoğu Anadolu bölgesindeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek amacıyla dün Diyarbakır’a geldi. Bakan Koca, Vali Münir Karaloğlu’yla bir araya geldikten sonra valilik toplantı salonunda Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak’ın il sağlık müdürü, başhekim ve saha koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki son durumu masaya yatırdıklarını, mevcut durumu ve sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdiklerini söyledi. Hastane planlamalarını hızla gözden geçirdiklerini ve artan ilaç, test kiti ve malzeme gibi ihtiyaçları karşıladıklarını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

‘Doluluk yüzde 68’



“Batman’da yoğun bakım yatak sayımızı 236’ya, Diyarbakır’da yoğun bakım yatak kapasitemizi 520’ye, Mardin’de 182’ye, Siirt’te 83’e, Şanlıurfa’da 710’a, Şırnak’ta ise 122’ye çıkarmış olacağız. Batman’da şu an yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 44. Diyarbakır’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 17.5. Mardin’de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 44. Siirt’te yoğun bakım doluluk oranımız şu an yüzde 62, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 12. Şanlıurfa’da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31. Şırnak’ta yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 58, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 12.”



Koca, Türkiye genelindeki doluluk oranlarına ilişkin ise şunları kaydetti: “Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31’dir. Önceliğimiz hasta sayısı artışını durdurmak, aksi bir durumda bu tedbirlerin de bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali olabilir.”



Diyarbakır’da filyasyon ekibi sayısını 385’e, Batman’da 100’e, Mardin’de 110’a, Siirt’te 80’e, Şanlıurfa’da 330’a, Şırnak’ta 54’e çıkardıklarına dikkati çeken Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:





Vaka sayıları düştü



“Son günlerde Şanlıurfa’da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır’da yüzde 49, Mardin’de yüzde 47, Batman’da yüzde 56, Siirt’te yüzde 37, Şırnak’ta ise yüzde 42 azalma oldu. Diyarbakır’da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Bu tedbirler sayesinde hasta sayılarındaki artış durduruldu ve aktif hasta sayıları düşmeye başladı. Diyarbakır’da temaslı kişilerin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Yani temaslılar büyük çoğunlukla aynı aileden kişilerden oluşuyor. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var ancak bu veri bize sosyolojik faktörler ve aile ziyaretlerinin ertelenmesi gerektiğini söylüyor. Bugün incelemelerde bulunduğumuz illerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranları yüzde 9.7 yani yüzde 10. Temaslı ve şüpheliler, kendilerini mutlaka izole etmeli.”



Güneydoğu’ya 6 hastane



Sağlık Bakanı Koca, Güneydoğu’da 6 ile 3’ü şehir 6 hastane inşa edeceklerini açıkladı. Koca, Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin inşaatına en kısa sürede başlayacaklarını, Diyarbakır’a ise bin yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendiğini ve proje ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını kaydetti. Şırnak’ta 500 yataklı devlet hastanesi için Şırnak-Cizre arasında 432 dönümlük bir arazi tahsis edildiğini, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceklerini söyleyen Koca, Batman’da ise 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemlerinin yapıldığını, projelerini en kısa sürede bitirerek ihalesini yapacaklarını aktardı. Siirt’te 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemlerinin devam ettiğini bildiren Koca, “750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizi ise 2020 yılı yatırım programına alacağız. Tüm bu yatırımlarımızın genel bütçeden karşılanarak yapılacağını da özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.