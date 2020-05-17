Temassız tatile sayılı günler kaldı

Türkiye’de koronavirüs salgınında vakaların azalması ve ölüm oranlarındaki düşüş nedeniyle girilen normalleşme süreci kapsamında oteller, tüm önlemlerini alarak 1 Haziran’da misafirlerine kapılarını açacak. Tatilin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, turistik tesislere uluslararası geçerliliği olan bir sertifikasyon sistemi getirdi. Bu kapsamda Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci konulu bir genelge yayınlayan Bakanlık, tesislerin misafir kabulü, personel, genel temizlik ve bakım konularını kapsayan önlemleri belirledi.

Genelgeye göre tesislerin ortak kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek, otellere giriş çıkışlarda hijyen kurallarına uyulacak, temassız ateş ölçümü yapılacak. Ayrıca açık büfe önünde bekleme olmayacak, bardak, çatal, kaşık ve bıçak paketli, tatlılardan salatalara kadar bazı yiyecekler de tek kullanımlık kaplarda sunulacak. Maske ve koruyucu siperlik takan garsonlar, müşterinin talebine göre yemekleri servis edecek, plajda ve havuzbaşında şezlonglar 1,5 metre aralıkla yerleştirilecek, personele hijyen eğitimi verilecek. Bazı konaklama tesisleri bu önlemlerin yanı sıra özel uygulamaları da devreye sokacak. İşte o otellerden bazıları:

Özel program uyguluyor

Grand Hyatt İstanbul, dünyada 900’den fazla otelinde uygulanan Hyatt Care & Cleanliness Commitment programına başladı. Global Biorisk Danışma Konseyi (GBAC) tarafından uygulanan GBAC Star ile temizliği en üst düzeyde sağlayacak olan otelde, odalar, lobi, SPA, havuz, restoran, açık-kapalı genel alanlar ve personel alanlarına kadar tüm noktalar kontrol altında tutulacak.

Maksimum hijyen

Radisson Hotel Group, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu SGS ile işbirliğine giderek Radisson Hotels Güvenlik Protokolü adlı yeni bir derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon prosedürünü devreye aldı. Protokol, dezenfektan, sosyal mesafe gibi temel kuralların yanı sıra Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, gıda güvenliği standartlarının vurgulanması, çalışanlara kapsamlı eğitimler verilmesi gibi kriterleri kapsıyor. Global hijyen çözümleri sunan Diversey şirketiyle işbirliği yapan Radisson Hotel Group, marka taahhüdünü genişletmek için 20 adıma ek olarak 10 adımlık Toplantı ve Etkinlik protokolünü de açıklayacak.

Tedbirler üst seviyede

Koronavirüsle mücadele sürecinde Taksim’deki otelin kapılarını sağlık çalışanlarına açan The Marmara, olağanüstü tedbirlerle yeni döneme hazırlanıyor. Sosyal mesafeden temassız işlemlere birçok noktada çalışmalarını tamamlayan grup, turizm işletmelerine verilecek salgınlarla ilgili hijyen sertifikasyonuna yönelik çalışmalarını sonuçlandıracak. Pandemi bilincini geliştirmek için çalışanlarına online eğitim veren otel, olağanüstü durumlara karşı protokolleri yenileyerek, temassız veya minimum temasla hizmet sağlayabilecek sistemleri hayata geçirdi.

Kapsamlı eğitim veriyor

Titanic Hotels Group, derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon prosedürü oluşturarak, “Safe Touch - Hijyen Manifestosu” hazırladı. Bu kapsamda alınan önlemler, kişisel koruyucu ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığının artırılması, sosyal mesafe kuralının uygulanması, hastalık kontrol ve korunma merkezlerinin oluşturulması, gıda güvenliği standartlarının uygulanması, çalışanlara kapsamlı eğitimler verilmesi olarak sıralanıyor. Temizlik ve dezenfeksiyon standartlarını, Diversey şirketi iş birliğiyle geliştiren, sağlık hizmetine yönelik patentli teknolojiler kullanan grup, turizm işletmelerine verilecek Hijyen Sertifikasyon programına da uygulayacak.

Cep telefonuyla hizmet

Bodrum Yalıkavak Marina’ya üç kilometre mesafede, kendi balkonu, bahçesi veya özel havuzu olan, 108 misafir odası, suit ve villalardan oluşan The Bodrum Edition, yüzde 50 kapasitede çalışacak. Otel, misafirlerini, kişiye özel şezlong seçimi ve fiziksel temasa gerek kalmadan cep telefonlarıyla odaya girmelerini sağlayan bir uygulama, odada yoga kanalı gibi yeniliklerle karşılayacak. Nanoteknolojiye sahip sertifikalı anti bakteriyel temizlik ürünleri ve ULV makinaları kullanılacak otelde, odalar misafirlere teslim edilmeden önce 24 saat bekletilecek.

Sağlıklı yaşama davet

Muğla’da sürdürülebilir sağlıklı yaşam konseptini doğanın huzurlu atmosferinde bütünleştiren Six Senses Kaplankaya’da, doğa içinde özgürce sosyalleşme olanağı sunan villa konseptli rezidanslarda, tam donanımlı mutfaklar, teraslar ve özel ısıtmalı yüzme havuzlarına açılan geniş bahçeler yer alıyor. Beş farklı doğal kum plajında keyifli vakit geçirebilen misafirler, kişiye özel hizmetleri ve altyapısıyla öne çıkan rezidanslarda, yogadan pilatese pek çok spor aktivitesine katılabiliyor.

Konaklama seçeneği çok

Bodrum ve Bitez koyu arasındaki Asarlık Mevkii’nde yer alan Marriott International’ın Bodrum’daki ilk resort oteli olan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, haziranın ortasında misafirleriyle buluşacak. Koronavirüs nedeniyle birçok sosyal izolasyon ek önlemleriyle misafirlerini ağırlayacak tesis, Caresse The Residences-Bodrum’da kısa ve uzun dönem kiralama opsiyonlarıyla kişiye ve ailelere özel güvenli bir seçenek sunacak. İzole bir tatil geçirmek isteyenler için Caresse Bodrum’da, premium oda servis, kişiye özel plaj, iskele, havuzlu villa, rezidans ve tekne kiralama seçenekleri de var.

İZOLASYON ODASI VAR

Antalya Belek’te yer alan Calista Luxury Hotel, koronavirüs nedeniyle tüm tedbir çalışmalarını tamamlamanın yanı sıra izolasyon odası oluşturdu. Bu odada, doktor ve hemşireyle oksijen tüpü, hastada kronik rahatsızlıklara müdahale edilebilecek cihazlar var ayrıca acil durumlar için dışarıda ambulans bekletilecek. Misafir, personel ve tedarikçi firma çalışanlarının girişte ateşinin ölçüldüğü otelde, koronavirüs semptomlarının tespit edilmesi halinde misafirler otel dışındaki izolasyon odasına alınacak. Burada ilk müdahale yapılıp gerekli görüldüğü takdirde anlaşmalı hastaneye misafirin sevki yapılacak.