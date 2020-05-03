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03.05.2020 - 16:02 | | İHA

TEM'de feci kaza! İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda süratli bir şekilde seyreden hafif ticari araç sürücüsü, kadın sürücünün kontrolündeki engelli plakalı araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, panik yaşayan engelli yakını ve kadın sürücü bir süre polisle tartıştı.

TEM'de feci kaza! İki kişi yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla seyir halinde olan Veli K. sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda sürat yapmaya başladı. Veli K. bir süre sonra aynı istikamette seyreden Ümmühan E. idaresindeki 34 EA 4512 engelli plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücü Veli K. ve Ümmühan E.’nin aracındaki bir kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kısmen kapanan yolda ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise ağrı hissetmesi üzerine sürücü Ümmühan E.’ye boyunluk taktı. Kaza nedeniyle Ümmühan E. ve aracındaki engelli yakını bir süre panik yaşadı. Kadın sürücü alkol muayenesi yapılmasının ardından bir süre polis ekipleriyle de tartıştı.

Polis, tutanak tuttuktan sonra kazayla ilgili çalışma başlattı.

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