MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TEM’de feci kaza! Otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı
ABONE OL
19.07.2020 - 17:25 |

TEM’de feci kaza! Otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı

Düzce TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

TEM’de feci kaza! Otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir eden Murat A. idaresindeki 06 BV 5873 plakalı otomobil, Düzce mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araçtaki 5 kişi yaralandı.

TEM’de feci kaza Otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Murat A., Hayriye A., Burak A., Esma Ç. ve Zehram İrem Ç., ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Emniyet ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'ne sürpriz ziyaretSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii ziyaretinin ardından, yapımı devam eden Taksim Camisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde de (AKM) incelemelerde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da define arayan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

Bursa'da define arayan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı!

İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı!

Sıradaki Haber