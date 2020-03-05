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05.03.2020 - 17:58 | | DHA

TEM'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil takla attı

İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak TIR'a çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

TEM'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil takla attı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mehmetçik Vakfı TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Erdem Cengiz'in kullandığı 10 DF 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp aynı yönde ilerleyen Necmi Yıldız'ın kullandığı 47 VN 417 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki çimenlik alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü Erdem Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında TIR'ın içinde bulunan kişi, “Kaza oldu, arkadaş burada ya uyudu, ya bir şey etti. Geldi arabanın sol tarafından tekere vurdu. Ya kalp krizi geçirdi ya uyudu yani." dedi.

 

 

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