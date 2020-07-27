TEM'de feci olay! Otomobil alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Aslı Uçar idaresindeki 20 ABH 876 plakalı Renault marka otomobil Pozantı -Tarsus istikametinde seyir halindeyken Damlama mevkisinde motor kısmında alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü Aslı Uçar aracını güvenli şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'de 200 bin kişide varSon dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını da sözlerine ekleyen Özlü, 17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' dedi.