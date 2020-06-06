MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TEM'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ABONE OL
06.06.2020 - 03:59 | | DHA

TEM'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'da, TEM yolunda önündeki hafif ticari araca ve bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

TEM'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Yılmaz yönetimindeki 34 CVJ 389 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Orhan Yalçın yönetimindeki 34 AUC 03 plakalı hafif ticari araç ve bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yılmaz ile Gül Yılmaz, Levent Yılmaz, Nuran Yıldız ve Sıla Kaya yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEMde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci görüntüler var! 2 kişi hayatını kaybetti

Feci görüntüler var! 2 kişi hayatını kaybetti

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Gece yarısı feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Gece yarısı feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Sıradaki Haber