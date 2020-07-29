TEM'de kadÄ±na Ã§arpÄ±p kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ otomobil parÃ§alarÄ± yakalattÄ±

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29.07.2020 - 15:28 | | DHA

TEM'de kadÄ±na çarpÄ±p kaçan sürücüyü otomobil parçalarÄ± yakalattÄ±

EsenyurtÂ TEM Otoyolu'nda kimliÄŸi belirlenemeyen kadÄ±na Ã§arpÄ±p Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan ve kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yola dÃ¼ÅŸen otomobil parÃ§alarÄ±ndan iz sÃ¼ren Esenyurt AsayiÅŸ BÃ¼ro ekiplerince yakalandÄ±. Adliyeye sevk edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ " Ä°nsan olduÄŸunu gÃ¶rmedim. Ä°ÅŸlerimi hallettikten sonra gelip ifade verecektim" diye konuÅŸtu.Â

TEM'de kadÄ±na çarpÄ±p kaçan sürücüyü otomobil parçalarÄ± yakalattÄ±

Kaza geÃ§en cumartesi saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelmiÅŸti. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir kadÄ±na aracÄ±yla Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ de kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Â OTOMOBÄ°L PARÃ‡ALARINDAN iZ SÃœRÃœLDÃœÂ 

Esenyurt Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro ekipleri olay yerini gÃ¶ren kamera olmayÄ±nca kaza yerinde otomobilden dÃ¼ÅŸen parÃ§alardan kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n izini sÃ¼rdÃ¼. OlasÄ± istikametlerde Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan polis ekipleri titiz Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n iÅŸ yerine ulaÅŸtÄ±.

73 yaÅŸÄ±ndaki Turhan A. iÅŸ yerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Karakoldaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ adliyeye sevk edildi.Â Â 

KadÄ±na Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ karakol Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda "Aniden bir ses duydum. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m. Åžuurumu kaybettim. DuramadÄ±m ama insan olduÄŸunu gÃ¶rmedim. Ä°ÅŸlerimi hallettikten sonra gelip ifade verecektim" diye konuÅŸtu.Â 

Gaz ile freni karÄ±ÅŸtÄ±ran sürücü dükkana daldÄ±Ä°stanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karÄ±ÅŸtÄ±ran sürücü, inÅŸaat halindeki dükkanÄ±na daldÄ±. O anlar güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
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