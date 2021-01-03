03.01.2021 - 09:32 | | İHA
TEM'de kavga kamerada! Bir yumrukla yere serdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışması nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Gruptaki gencin bir yumrukla yere serildiği kavga anları cep telefonuna yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü otoyolunda araçlarla seyretmeye başladı. Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.
BİR YUMRUKLA YERE SERİLDİ
Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden grubu otoyolundaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı. Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.