TEM'de lastiği patlayan araç takla attı

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Özgür C. idaresindeki 34 ZR 2999 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Özgür C. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.