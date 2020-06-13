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13.06.2020 - 02:08 |

TEM'de peş peşe kazalar! 6 yaralı var

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ters istikamete dönüp bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde ulaşım durdu. Ayrıca, yolda meydana gelen ikinci kazada ise başka bir otomobil iddiaya göre makas atarak duran araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı ikinci kazada 2 kişi yaralandı.

TEM'de peş peşe kazalar! 6 yaralı var

İlk kaza, saat 23.30 sıralarında Kağıthane'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. R. K., 59 DH 017 plakalı otomobilin hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Bunun üzerine yolda ters istikamete dönen araç bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden R.K., Y.K., G.K. ve Y.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hem yardıma koştu hem de polise ve 112'ye haber verdi. Yaralı 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSLER BEBEKLE İLGİLENDİ

Kaza sırasında otomobilde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan bebeği bir polis memuru kucağına alarak ilgilendi. Kaza nedeniyle korkan bebekle ilgilenen polisler kameraya yansıdı. İlk kazadan sonra otoyolda ulaşım tamamen durdu.


TEMde peş peşe kazalar 6 yaralı var




AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA

Ekiplerin ilk kazaya müdahale ettiği sırada, yaklaşık 200 metre geride ikinci kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VOF 59 plakalı otomobil ise iddiaya göre makas atarak süratle duran araçların arasına daldı. Beş araca çarpan otomobil hurdaya dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

"ADAM MAKAS ATIYORDU, ALLAH BİZİ KURTARDI"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cafer Abay, ikinci kazayla ilgili, "Şurada parklarımızı yakmıştık, durmuştuk. Trafik vardı. Bize orada vurdu zincirleme oldu. Adam makas atıyordu, bizi öldürüyordu. Çok süratli geliyordu, Allah bizi kurtardı" şeklinde konuştu.

TEMde peş peşe kazalar 6 yaralı var




"İKİ, ÜÇ KERE BARİYERLERE VURDU"

İlk kazayı görüp yardıma koşan sürücülerden Yücel Sezer ise, "Ben yolda devam ediyordum. Bir anda sol şeride vurdu. İki, üç kere bariyerlere vurdu. En sonunda burada durdu. Biz de yardım için durduk. Arabadaki yaralıları benim arabama aldık, ambulansı bekledik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, otoyolda 200 metre arayla meydana gelen her iki kaza sonrası duran ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Her iki kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

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