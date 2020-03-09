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09.03.2020 - 07:24 | | DHA

TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza!

TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.

TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza!

Kaza saat 05.30 sıralarında TEM Tekstilken sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ertuğral yönetimindeki 34 SA 1418 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Otomobilde büyük maddi hasar oluşurken sürü Oğuz Ertuğral yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDU

Hafif yaralı olan Oğuz Ertuğral'a olay yerinde ambulansta müdahale edilirken polis yeni bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik tamamen durdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar neticesinde kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Bu sırada TEM'de uzun araç kuyruğunun oluştu.

TEMde sabah trafiğini kilitleyen kaza

TEMde sabah trafiğini kilitleyen kaza

TEMde sabah trafiğini kilitleyen kaza

TEMde sabah trafiğini kilitleyen kaza

TEMde sabah trafiğini kilitleyen kaza

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