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23.12.2020 - 19:16 | | İHA

TEM'de trafiği felç eden kaza! Metrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan aralarında tır ve otobüslerin de olduğu 7 araç çarpıştı. Kazaya karışan 34 EH 5893 plakalı panelvan aracın sürücüsü İrfan K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

TEMde trafiği felç eden kaza Metrelerce kuyruk oluştu



Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekicilerle kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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