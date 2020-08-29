MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TEM'den geçti büyük zarar verdi! 1 saat sonra normale döndü
ABONE OL
29.08.2020 - 18:01 | | DHA

TEM'den geçti büyük zarar verdi! 1 saat sonra normale döndü

Bolu'da, TEM yolundan geçen bir otomobilden iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıkan yangında 2 dönüm otluk ve ağaçlık alan yandı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

TEM'den geçti büyük zarar verdi! 1 saat sonra normale döndü

Yangın, saat, 16.00 sıralarında TEM yolunun Kürkçüler mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda çıktı. Ankara yönüne giden bir otomobilden atılan sigara izmariti nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu.

Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle küçük bir alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.

TEMden geçti büyük zarar verdi 1 saat sonra normale döndü

Olay yerine Bolu Belediyesi, Karacasu Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar ve otlar yandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. 

Tarihi tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı robotla yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nin açılışını yapay zeka robotu tarafından getirilen sanal açılış butonuna basarak gerçekleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

Sıradaki Haber