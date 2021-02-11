Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.K. ilçeye bağlı Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta evinde temizlediği tabancası ateş aldı.
Ateş alan silah şahsın karnına isabet ederken ailenin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Şahıs ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildiDışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti.