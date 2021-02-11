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11.02.2021 - 03:19 | | AA

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kendini yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.K. ilçeye bağlı Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta evinde temizlediği tabancası ateş aldı.

Ateş alan silah şahsın karnına isabet ederken ailenin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı


Şahıs ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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