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19.03.2020 - 09:33 | | İHA

Temizlik ordusu havadan görüntülendi

Türkiye’de corona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Ümraniye'de çok sayıda temizlik ekibinin cadde ve sokaklara çıkarak yaptığı temizlik çalışması havadan görüntülendi.

İstanbul Ümraniye'de corona virüs tedbirleri kapsamında yalnızca sokaklar değil, insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, çöp kutularında, parklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Ümraniye Belediyesi, tüm temizlik işleri personeliyle ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Ümraniye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde ilaçlanmadık yer bırakmıyor.

Mahalle sakini Kaan Birant, “Bu süreç geçecektir. Ümraniye Belediyesinden memnunuz. Sokakları, caddeleri yıkıyorlar, ilaçlama yapıyorlar. Sadece halkımız duyarlı olsun. Panik yapmasınlar. Güncel hayatımıza devam ediyoruz. Öksüren, tıksıran insanlara yanaşmıyoruz” dedi.

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