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22.05.2020 - 00:41 | | DHA

Tepki çeken görüntü! Görenler şoke oldu

Osmaniye'de bir at sıcak ve güneşli havada, dakikalarca hareket halindeki otomobille asfalt üzerinde koşturuldu. Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Olay, öğle saatlerinde, Osmaniye-Toprakkale yolunda meydana geldi. Hareket halinde olan otomobilin yanında asfaltta koşan at görenler şoke etti. Otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin iple tuttuğu atın metrelerce koşturulduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde güneşin ve sıcak havanın altında koşturulan atın zaman zaman tökezlediği görüldü. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anlar, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.  

 

 

 

65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolundaSağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.
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