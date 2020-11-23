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23.11.2020 - 17:16 | | İHA

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!

Son dakika haberlere göre, İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM'lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.

Tepki çeken görüntüler sonrası AVMde yeni önlem

Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar restorandan aldıkları paket servisleri yere oturarak yemek yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine AVM yönetimi harekete geçti. Restoranların oturma alanları güvenlik şeritleriyle kapatıldı. AVM içerisinde gezen polis ekipleri, restoran işletmecilerine uyarılarda bulundu. AVM güvenliği de gün boyu restoran katında devriye gezdi.
Öte yandan Bayrampaşa’daki AVM dışında Esenyurt’ta ki bazı AVM’lerde de benzer önlemler alındığı görüldü.

Tepki çeken görüntüler sonrası AVMde yeni önlem

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İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler
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Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler
Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
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