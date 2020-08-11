Tepki çeken görüntünün ardından avukat konuştu: Ne maskesi kardeşim!

Antalya Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi Öğretmenevleri durağından 07 AU 0115 plakalı özel halk otobüsüne maskesiz binmaya çalışan ve otobüs içindeki davranışlarıyla sosyal medyada gündem olan avukat Eda Esin Özdemir, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu savunan Özdemir, hakkında düzenlenen tutanağa imza atmadığını, görevli polisler ve özel halk otobüsü şoförü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

‘OTOBÜSÜN İÇİ İNSAN DOLU’

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, Özdemir, şöyle konuştu: “Karakola gittik olay daha berbat bir sonuca bağlandı. O tutanak tamamen yalan zaten. İmza atmaktan imtina ettiğim tutanağı haber yapmışlar. O yüzden süreç devam edecek. Polisler ve şoför hakkında da suç duyurusunda bulundum. Böyle bir saçmalık mı var? Ne maskesi? Havada uçak uçuyor, Antalya Barosu bana mesaj atmış ‘Pandemi dönemi bitti’ diye. Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu neyin maskesi kardeşim.”

YOLCULARIN ÜSTÜNE MASKE FIRLATMIŞTI

Avukat Eda Esin Özdemir ve arkadaşı Erdal Bozkaya özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalıştığı için otobüs sürücüsü Özkan Kepez, polis ekiplerinden yardım istemişti. Bozkaya’nın tartıştığı yolculara maske fırlatma anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Özdemir ise otobüsün durdurulması ve kapıların kapatılmasını eleştirerek, “İnsanları indirmiyorlar. Onlar suç işliyor. Sizi biz değil, devlet, belediye mağdur ediyor” demişti.