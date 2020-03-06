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06.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Terkoğlu tutuklandı

MİT haberi nedeniyle gözaltına alınan Oda TV sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu ile haberde imzası bulunan gazeteci Hülya Kılınç, MİT kanununun 27. maddesinde yer alan; “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini ifşa etme” suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca Oda Tv’ye erişim engeli getirildi.

Terkoğlu tutuklandı
ELİF ALTIN İstanbul

 

Gözaltına alındıktan sonra Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Terkoğlu ve Kılınç, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgularının ardından tutuklandı. Tutuklama kararında, soruşturma konusu olan haberde, şüphelilerin şehit MİT mensubunun görev yeri, rütbesi, resmi ve hatta ailesinin kimliğine ulaşılabilmesini kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı ifade edildi.

TGC: Kabul edilemez

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) yapılan açıklamada, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın haber nedeniyle tutuklanmasının halkın haber alma hakkının bir kez daha yok sayılması anlamına geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Halkın haber alma kanallarının yasaklarla, devlet sırrı kavramlarıyla tıkanmasını kabul edilemez buluyoruz” denildi.

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