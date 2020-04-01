MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Termal otelden telefon çalan şüpheli yakalandı
ABONE OL
01.04.2020 - 17:19 | | İHA

Termal otelden telefon çalan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi’nde bir termal otelin resepsiyonundan çalınan cep telefonuyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Termal otelden telefon çalan şüpheli yakalandı

Bir termal otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Yusuf Ç., jandarma ekiplerine başvuru yaparak cep telefonunun resepsiyondan çalındığını söyledi.

Jandarma ekipleri de yaptığı takip ve araştırma sonucunda telefonun A.K isminde bir şüpheli tarafından çalındığını belirledi.

Jandarma tarafından yakalanan A.K adili makamlara sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lüks otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var

Lüks otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Bakan Selçuk duyurdu: Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak

Bakan Selçuk duyurdu: Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak

Sıradaki Haber