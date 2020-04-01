01.04.2020 - 17:19 | | İHA
Termal otelden telefon çalan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi’nde bir termal otelin resepsiyonundan çalınan cep telefonuyla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Bir termal otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Yusuf Ç., jandarma ekiplerine başvuru yaparak cep telefonunun resepsiyondan çalındığını söyledi.
Jandarma ekipleri de yaptığı takip ve araştırma sonucunda telefonun A.K isminde bir şüpheli tarafından çalındığını belirledi.
Jandarma tarafından yakalanan A.K adili makamlara sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.