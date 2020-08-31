MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Termometreler 44 dereceyi gösterdi! Kimse dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kamÄ±yor
ABONE OL
31.08.2020 - 16:08 | | DHA

Termometreler 44 dereceyi gösterdi! Kimse dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kamÄ±yor

Kayseri'de gÃ¼neÅŸ altÄ±ndaki termometreler, Ã¶ÄŸle saatlerinde 44 dereceyi gÃ¶sterdi. SÄ±caktan bunalanlar,Â park ve gÃ¶lge alanlarda kalmayÄ±Â tercih etti.Â

Termometreler 44 dereceyi gösterdi! Kimse dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kamÄ±yor

Kayseri'nin Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan termometre, Ã¶ÄŸle saatlerinde, 44 dereceyi gÃ¶sterdi. SÄ±cak hava, kentte gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarÄ±n boÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.Â 

SÄ±caktan bunalanlar,Â park ve gÃ¶lge alanlarda kalmayÄ±Â tercih etti.Â Kent sakinlerinden BeyazÄ±t DaÄŸlar, aÅŸÄ±rÄ±Â sÄ±caktanÂ korunmak iÃ§in aÄŸaÃ§ altlarÄ±ndan Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "YanÄ±mÄ±zdan suyumuzu ayÄ±rmÄ±yoruz. GÃ¼neÅŸin Ã§ok daha yakÄ±cÄ± olduÄŸu saatte mÃ¼mkÃ¼nse dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±yoruz" dedi.

YaÅŸlÄ± çifti hayattan koparan feci kaza kameradaTekirdaÄŸâ€™Ä±n Malkara ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaza sonrasÄ± yaÅŸlÄ± çift hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaza anÄ± kameraya yansÄ±dÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

KocasÄ±yla iliÅŸkisi olduÄŸunu iddia ettiÄŸi kadÄ±na cadde ortasÄ±nda saldÄ±rdÄ±

KocasÄ±yla iliÅŸkisi olduÄŸunu iddia ettiÄŸi kadÄ±na cadde ortasÄ±nda saldÄ±rdÄ±

Ve açÄ±klandÄ±, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve aÃ§Ä±klandÄ±, o paralar eylÃ¼lde iade edilecek!

Ä°srail'den gizli görüÅŸme itirafÄ±

Ä°srail'den gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸme itirafÄ±

Nihat HatipoÄŸlu koronavirüse yakalandÄ±! Abisi ve oÄŸlu açÄ±kladÄ±: Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu...

Nihat HatipoÄŸlu koronavirÃ¼se yakalandÄ±! Abisi ve oÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ±: Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu...

SÄ±radaki Haber