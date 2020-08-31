31.08.2020 - 16:08 | | DHA
Termometreler 44 dereceyi gösterdi! Kimse dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kamÄ±yor
Kayseri'de gÃ¼neÅŸ altÄ±ndaki termometreler, Ã¶ÄŸle saatlerinde 44 dereceyi gÃ¶sterdi. SÄ±caktan bunalanlar,Â park ve gÃ¶lge alanlarda kalmayÄ±Â tercih etti.Â
Kayseri'nin Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan termometre, Ã¶ÄŸle saatlerinde, 44 dereceyi gÃ¶sterdi. SÄ±cak hava, kentte gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarÄ±n boÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.Â
SÄ±caktan bunalanlar,Â park ve gÃ¶lge alanlarda kalmayÄ±Â tercih etti.Â Kent sakinlerinden BeyazÄ±t DaÄŸlar, aÅŸÄ±rÄ±Â sÄ±caktanÂ korunmak iÃ§in aÄŸaÃ§ altlarÄ±ndan Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "YanÄ±mÄ±zdan suyumuzu ayÄ±rmÄ±yoruz. GÃ¼neÅŸin Ã§ok daha yakÄ±cÄ± olduÄŸu saatte mÃ¼mkÃ¼nse dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±yoruz" dedi.