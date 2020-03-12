Terör operasyonunda 10 avukata gözaltı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezi ile Siverek’te tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski il başkanı Sevda Çelik Özbingöl ve PM üyesi Metin Özbadem'in de bulunduğu 10 avukat gözaltına alındı.

Adreslerinde arama yapılan avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.