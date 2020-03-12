Terör operasyonunda 10 avukata gözaltı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezi ile Siverek’te tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski il başkanı Sevda Çelik Özbingöl ve PM üyesi Metin Özbadem'in de bulunduğu 10 avukat gözaltına alındı.
Adreslerinde arama yapılan avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadıŞişli’de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yardıma koşan vatandaşlar araç içerisinde sıza sürücünün yaralı olduğunu düşünerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Bir türlü ayılmayan ve polise zor anlar yaşatan sürücü, hastaneye sevk edildi.Olay, dün öğle saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 PE 6799 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cüneyt A.(46), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin içerisindeki Cüneyt A.’nın kötü durumda olduğunu görünce yaralandığını sanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sızan sürücüde herhangi bir yara olmadığını fark etti.