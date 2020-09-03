03.09.2020 - 16:04 |
Terör örgütü DEAŞ'ın kriptolu bilgisayarı ele geçirildi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in kriptolu bilgisayarından çok önemli bilgilere ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'ın Türkiye emirinin kullandığı kriptolu bilgisayarı ele geçirdi.
TRT Haber'de yer alan habere göre; ele geçirilen bilgisayarda örgüt üyelerinin görüşmeleri ve özellikle yurt dışından gelen talimatlar yer aldığı belirlendi.
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylem yapacağı yerleri tespit ettikten sonra örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerine öneride bulunduğu ortaya çıktı.
İntihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktıİzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğı kadın kuaförü eşi Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu'nu öldürüp, Gizem Önal'ı da ağır yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden astsubay Köksal Doğru'nun olay anında, "Bitirdiniz beni" diye bağırdığı iddia edildi. Olayın ardından kanlar içinde kalan 3 kişiye, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.