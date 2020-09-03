Terör örgütü DEAŞ'ın kriptolu bilgisayarı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'ın Türkiye emirinin kullandığı kriptolu bilgisayarı ele geçirdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; ele geçirilen bilgisayarda örgüt üyelerinin görüşmeleri ve özellikle yurt dışından gelen talimatlar yer aldığı belirlendi.

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylem yapacağı yerleri tespit ettikten sonra örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerine öneride bulunduğu ortaya çıktı.