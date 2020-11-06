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06.11.2020 - 10:09 | | AA

Terör örgütü PKK'nın bilgisayar korsanlarına operasyon

Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarına (hacker) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın bilgisayar korsanlarına operasyon

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten bilgisayar korsanlarını uzun zamandır takip eden Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin, terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda "Mezopotamia Hackers" çatısı altında birleştiğini tespit etti.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının çok sayıda kamu kurumu ve özel internet sitesini hacklediği belirlendi.

Ekiplerin başlattığı operasyonda, bazı şüphelilerin etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifade ve teşhisler neticesinde, terör örgütüyle bağlantılı şüpheliler ve ilgili oldukları hacker grupları deşifre edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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