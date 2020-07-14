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14.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Terör örgütü PKK’nın ‘eylem’ yalanı çürütüldü

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK’nın bu yıl üstlendiği 420 olayın 214’ünün hiç gerçekleşmediği, 181 olayın da doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK’nın ‘eylem’ yalanı çürütüldü

 

Terör örgütü PKK/KCK, örgütte yaşanan moral ve motivasyon eksikliğini asılsız eylemleri üstlenerek engellemeye çalışıyor. Sınırlarda ve sınır ötesinde gerek Suriye’de gerek Irak’ın kuzeyinde, güvenlik güçlerinin etkinliğinin artması, terörist unsurların yurt içi ve dışı bağlantısının kesilmesini sağlandı. Eylem yapamayan terör örgütü, mensuplarının moral/motivasyonunu yükseltmek, kitle desteğini tekrar kazanmak amacıyla alternatif eylem arayışlarına yöneldi. Örgüt yöneticilerinin orman yakma, araç/fabrika kundaklama, otobüs/metrobüs yakma eylem talimatları verdiği yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinde yer aldı. Son dönemde Türkiye’de ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen orman yangınları, fabrika ve araç yangınlarının örgütün paravan yapılanmaları tarafından üstlenilmesinde artış oldu. PKK/KCK’nın bu yıl üstlendiği 420 olayın 214’ünün ise hiç gerçekleşmediği, 181 olayın da doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre, sadece 17 olayın örgüt tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Eylemlere karıştığı tespit edilen 26 kişi de gözaltına alındı.

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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