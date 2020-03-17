Terör örgütü PKK'nın firari finansörü yakalanıp, tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firarinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. M.B., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.