MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütü PKK'nın firari finansörü yakalanıp, tutuklandı
ABONE OL
17.03.2020 - 15:03 | | DHA

Terör örgütü PKK'nın firari finansörü yakalanıp, tutuklandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, PKK'lı teröristlere mali destek sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın firari finansörü yakalanıp, tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firarinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. M.B., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bugün, Kapalı Çarşı! Tek tek sordular, corona virüs...İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı'da esnafına sağlık denetimi yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona karantinası... Habersiz gelmişler!

Corona karantinası... Habersiz gelmişler!

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber