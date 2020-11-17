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17.11.2020 - 15:57 | | DHA

Terör örgütü PKK'nın YPS sorumlusu yaralı yakalandı

Muş'un Varto ilçesi kırsalında PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü YPS sorumlusu terörist, yaralı yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın YPS sorumlusu yaralı yakalandı

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Varto ilçesi Güzelkent köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütü üyesi sözde Erzurum eyaleti doğu gücü YPS sorumlusunun yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi. Terörist hakkında yapılan adli soruşturma sonucunda, örgüte yardım ve yataklık ettiği tespit edilen aynı zamanda örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 3 kişinin de 10 Kasım günü Malazgirt ve Varto ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığı belirtildi. Bu 3 kişinin adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

TERÖRİSTLERE AİT PATLAYICI VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbarı çalışmaların ardından Muş merkez Kayalısu köyü Erencük Tepe ve Dalakulig Tepe bölgelerinde Yıldırım-9 operasyonu kapsamında 10-11-12 Kasım tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütüne ait 3 sığınak 3 jelikan ve depo içerisinde, 9 büyük boy pil, 66 kalem pil, 4'lü pil bloğu, 50 kilo amonyum nitrat karışımı EYP, 3 adet askeri hırka, 5 çift mekap ayakkabı, ayrıca muhtelif miktarda sağlık, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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