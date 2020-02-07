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07.02.2020 - 13:18 |

Terör örgütü PKK'ya yardım yapan kişi yakalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım yaptığı belirlenen kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya yardım yapan kişi yakalandı

​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kurtalan ilçesinde bir kişinin bölücü terör örgütü PKK’ya yardım yaptığını tespit etti. 6 Ocak günü, Jandarma Özel Harekat, komandolar ve Polis Özel Harekat ekiplerince, adrese ortak operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı destekli operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada ise örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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