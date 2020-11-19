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19.11.2020 - 10:38 | | AA

Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında

Mehmetçik tarafından Irak'ın kuzeyine son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 82 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar nedeniyle bölgede hareket imkanını kaybeden terör örgütünde çözülmelerin hızlandığı, teröristlerin artık verilen talimatları dinlemediği, bunun telsiz görüşmelerine de yansıdığı belirlendi.

Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki yoğun operasyonları sonucunda önemli kayıplar veren terör örgütünde çöküş yaşandığı tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, örgütün, mensuplarının olumsuz etkilenmemesi için kayıplarını açıklamadığını, yeni terörist temin edemediği için bazı bölgelere Suriye’den örgüt mensubu kaydırdığını belirtti.

Özellikle artan hava harekatları nedeniyle gizlendikleri alanlardan dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat dinlememeye başladığı da belirlendi.

Irak'ın kuzeyine yönelik karadan ve havadan gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ay içinde 82 terörist etkisiz hale getirildi. Sözde yönetim kademesinin örgütteki dört grupla irtibatları kesilirken, sempati duyan gruplar da terör örgütüne olan bağlılıklarını kaybetti.

Operasyonlar terör örgütü mensupları arasında umutsuzluğun hakim olmasına ve çözülmenin hızlanmasına neden olurken, teröristler artık talimat almamaya da başladı. Yaşananlar, tespit edilen telsiz görüşmelerinden de teyit edildi.

TELSİZ GÖRÜŞMESİ

"Botan" ve "Hezil" kod adlı teröristler arasında şu konuşmanın gerçekleştiği belirlendi.

B: Merhaba arkadaş.

H: Teşekkürler arkadaş.

B: Talimatları dinlediniz mi?

H: Dinledik.

B: Nasıl dinlediniz? Talimat dinlendiği zaman üzerinde durulur, düzen alınır, plan-program yapılır, insan kendisini disipline eder. Siz talimatları nasıl dinliyorsunuz arkadaş.

H: Biz de aynen öyle yaptık.

B: Nasıl öyle yaptınız? Rica ediyoruz arkadaş yeter yani. Liderlik o kadar talimat gönderiyor, boşuna mı gönderiyor? Arkadaşlar talimatları dinlesinler. Anladın mı arkadaş.

H: Doğrudur arkadaş.

"ÇÖKÜŞÜN HABERCİSİ"

Güvenlik kaynakları, bu durumun daha rahat şartlarda yaşayan sözde yöneticiler ile sahada ve zor şartlar altındaki teröristler arasında problemler yaşandığının göstergesi olduğunu belirtirken, alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğuna, can korkusu yüzünden talimatlara uyulmamasına ve terör örgütü içinde çözülmenin hızlanmasına sebep olduğu bildirildi.

Güvenlik uzmanları, tüm bu gelişmeleri "çöküşün habercisi" olarak değerlendirdi.

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