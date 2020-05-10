MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 76'ya yükseldi...
ABONE OL
10.05.2020 - 20:37 | | AA

Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 76'ya yükseldi...

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu Mardin'de bir teröristin daha teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.

Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 76'ya yükseldi...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 76'ya yükselmiştir."

    Karantinadan firar kameralara yansıdıTokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan mahallede yaşayan vatandaşların patika yolları kullanarak karantina bölgesinden çıkmaları kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    10 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu BELLİ OLDU: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıkladı

    10 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu BELLİ OLDU: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıkladı

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 76'ya yükseldi...

    Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 76'ya yükseldi...

    Sıradaki Haber