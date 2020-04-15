MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
ABONE OL
15.04.2020 - 16:14 | | İHA

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda çok sayıda mühimmat, el bombası, roketatar mühimmatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 15 Nisan 2020 tarihinde Kapan-Şehit Jandarma Er Cihan Öden Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “İcra edilen operasyonda, arazi arama/tarama faaliyeti sonucunda; 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 7 bin 392 adet mühimmat, 42 adet el bombası, 27 adet roketatar mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

 

 

 

 

Can pazarı böyle görüntülendiİzmit'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!

Son dakika! Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Sağlık çalışanlarının çocuklarından evde kalın mesajı!

Sağlık çalışanlarının çocuklarından evde kalın mesajı!

Sıradaki Haber