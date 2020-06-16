TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne operasyon! 4 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucuÂ teslim olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±nÂ verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda bugÃ¼n sabah saatlerinde 4 adrese eÅŸzamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Bitlis merkez ile Ahlat ve Hizan ilÃ§elerinde yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼neÂ yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± belirtilen 4 kiÅŸi yakalanarak gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±. Konu ile ilgili Bitlis ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca yapÄ±lan istihbarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde teslim olan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n ifadeleri ve tanÄ±k beyanlarÄ± doÄŸrultusunda 4 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda 'PKK/KCK bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma ve yardÄ±m/yataklÄ±k etmek'Â suÃ§undan 16 Haziran 2020 gÃ¼nÃ¼ Bitlis, Ahlat ve Hizan ilÃ§elerinde eÅŸ zamanlÄ± olarak operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Operasyon kapsamÄ±nda yapÄ±lan ev ve iÅŸ yeri aramalarÄ±nda; 6 akÄ±llÄ± cep telefonu, 1 tuÅŸlu cep telefonu, 7Â sim kartÄ±, 1 kitap, 2 CD, 2 hafÄ±za kartÄ±, 1 taÅŸÄ±nabilir sabit disk, 4 DVD, 1 Amerikan dolarÄ± ve 4 KaleÅŸnikof fiÅŸeÄŸi ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin adli iÅŸlemleri devam etmektedir."

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