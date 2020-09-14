Terör örgütünün engellemelerine rağmen 'Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi' sürüyor

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve Karayolları 9'uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan'la birlikte Eruh'ta yapımı devam eden köprü, yol ve tünel çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Ören, terör örgütü PKK'nın tüm engellemesine rağmen ulaşım ve altyapı hizmetlerinin büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Siirt, Şırnak, Mardin ve Van arası ulaşımın 2 saat kısalacağını belirten Osman Ören, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin en büyük yatırımı olan Pervari-Beğendik köprüsü ve yolu tamamlandı. Siirt-Eruh ve oradan Güçlükonak üzerinden Cizre'ye bağlayacak olan yol ve tünel bağlantısı, Dargeçit üzerinden Mardin'e bağlayacak. Biz bu bölge insanı olarak terörden çok çektik. 40 yıldır terörden dolayı burada yapılmayan yatırımlara başlandı. Yol medeniyettir. Medeniyetin olduğu yerde hareket olur, ticaret artar. İktidarımızın en büyük projelerinden olan yol çalışmaları bölgeye hareket getirecek ve hareket sonucunda bölge kalkınacak, terör de bitecek. Bölgede istenen huzura kavuştuktan sonra ekonomik yönde gelişme kazanacak ve kimse işsiz kalmayacak."

AK Parti Siirt İl Başkanı Olğaç ise Siirt'te devam eden ulaştırma, altyapı çalışmalarının toplam tutarının 3 milyar 150 milyon lira olduğunu, yapılan hizmetlerle kentin çıkmaz sokak olmaktan kurtulacağını söyledi.

Mila Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Ölmez de devlet yatırımı 400 milyon lira olarak planlanan projenin gelecek yılın sonunda tamamlanacağını dile getirerek, "Yol ve 4 bin 200 metre tünel projesi hizmete açıldıktan sonra diğer projelerimizin bitmesiyle, milletvekilimiz Ören'in de dediği gibi bölge canlanacak, ekonomiye katkı sağlanacak." dedi.

Proje Müdürü Onur Metin, 60 kilometrelik yol ve 2 tüneli kapsayan projede 10'u mühendis, 150'si Eruh'tan olmak üzere 300 personelin istihdam edildiğini, 140 iş makinesi ile iki vardiyalı çalışıldığını belirtti.