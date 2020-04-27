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27.04.2020 - 11:57 | | AA

Terör saldırılarına karşı betonarme sandviç plak geliştirildi

Fırat Üniversitesinde () iki akademisyen, bomba ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırılarına karşı yapılara kalkan olması amacıyla "betonarme sandviç plak" geliştirdi.

Terör saldırılarına karşı betonarme sandviç plak geliştirildi
Terör saldırılarına betonarme sandviç plaklı önlem!
Terör saldırılarına betonarme sandviç plaklı önlem!
Terör saldırılarına betonarme sandviç plaklı önlem!
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Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim  Üyesi Sedat Savaş ve araştırma görevlisi Dursun Bakır, teröristlerin el yapımı patlayıcı ve bombalı saldırılarına karşı yapıların dayanıklılığını artırmak için  "Patlama Enerjisini Sönümleyici Optimum Betonarme Yapı Tasarımının Araştırılması  Projesi"ni hazırladı.

Proje kapsamında "betonarme sandviç plak" geliştiren iki akademisyen,  Elazığ, Malatya ve Tunceli'de Valilik, jandarma ve emniyet desteğiyle kırsal  alanda patlayıcı madde ve roketatar mermisi ile menfez, büz ve beton bloklar  üzerinde deneysel çalışmalar yaptı.

Yapıların durumuna göre farklı kombinasyonlarla dizayn ettikleri  plakların patlama sonucu açığa çıkan basınç ve enerjiyi hedef noktadan farklı  yöne tahliye ederek, meydana gelebilecek zararı minimuma indirdiğini tespit eden  akademisyenler, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna  (TÜBİTAK) sundu.

Projeye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme  Programı kapsamında 720 bin liralık destek sunuldu. Akademisyenler bu destek ile  geliştirdikleri plak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

PROJEYE TÜBİTAK'TAN DESTEK

Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  patlayıcı maddelerin terör saldırılarında en çok kullanılan yöntem olduğunu, bu  nedenle hedef olabilecek yapıların betonarme plaklarla kaplanarak korunması  amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Can kaybı ve ağır hasarların önüne geçilmesi için betonerme sandviç  plak geliştirdiklerini belirten Savaş, proje doğrultusunda 2 yıl önce Malatya'nın  Pütürge ilçesinde 6 yolda el yapımı patlayıcı ile deneme yaptıklarını aktardı.

Savaş, patlayıcı maddeleri menfezlere yerleştirerek bunların  kuvvetlerini, tepkilerini ölçtüklerini vurgulayarak, "Buna göre patlayıcının  sönümlemesini (Salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek) yaptık. Normal  menfezlerde patlayıcı madde etkisindeki bir araç 4 metre yukarıya fırlarken bizim  yaptığımız yeni sistemde zemin yaklaşık 1-1,5 metre yukarı kalkarak aşağı indi.  Bundan yola çıkarak enerji sönümlemesinin hem ekonomik olması hem de imalatının  kolay olmasından dolayı bunu güvenlik binaları, karakollar, kalekollar gibi  binaların yapı sistemlerine de uygulayabiliriz diye düşündük. TÜBİTAK  hazırladığımız projeyi kabul etti." diye konuştu.

"BETONARME KAPLAMALARLA ZAYİATI EN AZA İNDİRECEĞİZ"

Savaş, projelerinin terör saldırılarına karşı daha ekonomik ve daha  dayanıklı betonarme kaplama duvarları, bariyerler, sığınak döşemeleri ve  malzemelerin tasarımına olanak sağladığını belirtti.

"Hedefimiz ulusal güvenliği tehdit eden bombalı terör saldırılarının  yapılara verdiği zararı minimum düzeye düşürerek güvenlik güçlerini korumak."  diyen Savaş, şunları kaydetti:

"Tunceli'de Valilik ve Jandarma Komutanlığının desteği ile  hazırladığımız betonarme bloklara roket atışları yaptık. Orada yüzde 80'e yakın  bir başarımız var. Bunu hala geliştiriyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz.  Malatya'da sadece yollara döşenen el yapımı patlayıcılar üzerinde yüzde 80- 90  enerji sönümlemesi yaptık, olumlu sonuçlar var. Amacımız bombalı saldırılardaki  can kayıplarını minimize etmek"

"YÜZDE 80'LİK BAŞARIYI YÜZDE 100'E ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Araştırma görevlisi Bakır ise yapı elemanlarının dizaynında farklı bir  yöntem kullanarak oluşturulan betonarme sandviç plakların meydana getirdiği  boşluklu yapının patlama enerjisini hedeften başka bir yöne tahliye ettiğini  aktardı.

"TÜBİTAK'a sunduğumuz projeye ilişkin menfezler, büzlerle ilgili  çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçları Savunma Sanayii Başkanlığı ile de  paylaştık." ifadesini kullanan Bakır, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarımızda elde ettiğimiz yaklaşık yüzde 80'lik başarıyı yüzde  100'e ulaştırmayı amaçlıyoruz. Güvenlik noktalarına stratejik yapılara yönelik  bombalı saldırılardaki can kayıplarını minimize etmek, yapıların patlayıcılara  karşı dayanıklılığını yüzde 100 artırmak istiyoruz."

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da akademisyenleri Savaş ve  Bakır'ın ortaya koyduğu projenin teröristlerin bombalı saldırılarına karşı  güvenlik güçlerine kalkan olacağını aktardı.

Böylesine önemli bir projenin üniversitelerinde hazırlanmasının gurur  verici olduğunu ifade eden Demirdağ, "Projede amaç yapıların saldırılara karşı  dayanıklılığını artırmak veya oluşabilecek hasarı en aza indirmek, mümkünse hiç  hasar oluşturmamak. Maliyeti düşük ve uygulaması kolay bir proje. Arkadaşlarımız  bunu daha da geliştirerek hem hasarı önlemeyi hem de can kayıplarının  oluşmamasını hedefliyor. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

 

Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kameradaRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.
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