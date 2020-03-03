MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu!
ABONE OL
03.03.2020 - 17:02 | | İHA

Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.

Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu!

Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Özgür Kavastan dün Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kavastan şehit oldu. Şehidin cenazesi işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.

Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi

    İdlib gazisinden duygulandıran sözlerElazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fethi Ahmet Yüce'yi (24) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yüce, tedavisi tamamlandığında silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trafikte korku dolu anlar! Tamamen kullanılamaz hale geldi

    Trafikte korku dolu anlar! Tamamen kullanılamaz hale geldi

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber