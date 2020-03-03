03.03.2020 - 17:02 | | İHA
Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu!
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Özgür Kavastan dün Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kavastan şehit oldu. Şehidin cenazesi işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.
Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi
İdlib gazisinden duygulandıran sözlerElazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fethi Ahmet Yüce'yi (24) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yüce, tedavisi tamamlandığında silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.