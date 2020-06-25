Terör yöneticisi 2 avukat İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı! Biri turuncu listede...

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube ekiplerince terör örgütü DHKP/C’nin aranan yönetici ve üye kadrolarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan 2 avukatın Kadıköy’de bir ikamette saklandığı belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon kararı alındı. TEM operasyon timi ve Özel Hareket Şube ekiplerinin eşliğinde bu akşam saatlerinde Kadıköy’de tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Baskında, hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Süleyman Gökten ile 13 yıl 6 ay hapis cezası kararıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Özgür Yılmaz adreste bulunarak gözaltına alındı.

Yakalanan Özgür Yılmaz’ın örgüt yöneticisi olduğu ve 1994’ten bu yana terör örgütü DHKP/ C içerisinde yer aldığı belirtildi. Hakkında 6 arama kaydı olan ve 2 yıldır arandığı belirtilen şüphelinin İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Terör arananlar” listesinde “Turuncu” kategoride yer aldığı öğrenildi. Yine 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan avukat Süleyman Gökten'inde Özgür Yılmaz gibi İstanbul Barosu avukatlarından ve örgüt yöneticilerinden olduğu öğrenildi.TEM Şube de sorguyavi alınan örgüt yöneticisi 2 avukatın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.