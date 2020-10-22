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22.10.2020 - 12:36 | | DHA

Terörden aranan şüpheli, 'dur' ihtarından kaçan otomobilden çıktı!

Mersin’de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki E.A., film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı. E.A.'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Terörden aranan şüpheli, 'dur' ihtarından kaçan otomobilden çıktı!

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi GMK Bulvarı'nda, içerisinde 2 kişinin bulunduğu, 34 TR 4919 plakalı siyah otomobile şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, uyarıya rağmen durmayıp kaçmaya başlayınca polis ekipleri alarma geçti.

Motosikletli Yunus ekiplerinin de katıldığı kovalamacada, GMK Bulvarı üzerinden Antalya istikametine doğru kaçan sürücü, Tulumba Kavşağı'ndan Yenişehir ilçesi 1'inci Cadde'ye çıktı. Cam Sanayi Blokları Sitesi önünde yolu kapatan emniyet güçlerince sıkıştırılan otomobildeki 2 şüpheli kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı. Sürücünün yanında bulunan şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun da aralarında bulunduğu 14 ayrı dosyadan aranan E.A. olduğu belirlendi. E.A. ile ismi açıklanmayan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yaşanan kovalamaca ve gözaltı anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

 

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