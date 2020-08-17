Terörist başının sağ kolu vuruldu

MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalarda, “15 Ağustos”un yıl dönümünde 3 farklı PKK hücresinin Türkiye’de sansasyonel eylemler planladığı bilgisini aldı. Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan’ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, MİT ajanlarının yakın takibine alındı.

Bu kapsamda, PKK’nın sözde Hakurk eyalet sorumlusu “Agit Garzan” kod adlı Murat Kalko’nun (45) eylem gerçekleştirmek amacıyla silahlı grupları hazırladığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos’ta etkisiz hale getirildi. Kalko’nun örgüte 1993’te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi’nde “kırmızı” kategoride yer aldığı belirtildi. Kalko’nun ayrıca Karayılan’ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

5 terörist etkisiz

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer iki PKK hücresine de 13 ve 14 Ağustos’ta iki farklı operasyon düzenlendi. Bu oherasyonlarda da 5 “PKK özel güç ve istihbarat mensubu” daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı da, beş bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.