MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terörist başının sağ kolu vuruldu
ABONE OL
17.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Terörist başının sağ kolu vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü  olan 15 Ağustos’ta sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan örgüt üyelerini etkisiz hale getirdi.

Terörist başının sağ kolu vuruldu

MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalarda, “15 Ağustos”un yıl dönümünde 3 farklı PKK hücresinin Türkiye’de sansasyonel eylemler planladığı bilgisini aldı. Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan’ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, MİT ajanlarının yakın takibine alındı.

Bu kapsamda, PKK’nın sözde Hakurk eyalet sorumlusu “Agit Garzan” kod adlı Murat Kalko’nun (45) eylem gerçekleştirmek amacıyla silahlı grupları hazırladığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos’ta etkisiz hale getirildi. Kalko’nun örgüte 1993’te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi’nde “kırmızı” kategoride yer aldığı belirtildi. Kalko’nun ayrıca Karayılan’ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

5 terörist etkisiz

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer iki PKK hücresine de 13 ve 14 Ağustos’ta iki farklı operasyon düzenlendi. Bu oherasyonlarda da 5 “PKK özel güç ve istihbarat mensubu” daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı da, beş bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

 

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dr. Doğan Kalafat, Milliyet’e açıkladı: Düzenli enerji boşalımı var

Dr. Doğan Kalafat, Milliyet’e açıkladı: Düzenli enerji boşalımı var

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti

28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti

Sıradaki Haber