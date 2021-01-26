Teröristler itiraf etti! PKK'nın korkulu rüyası...

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü YPG/PKK'da yaşanan kaçışlar ile İHA ve SİHA'ların PKK üzerindeki yıkıcı etkisi Türkiye-Yunanistan sınırında yakalanan PKK'lı teröristin ifadesine yansıdı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken yakalanan turuncu kategorideki terörist "BaverÇektar" kod adlı Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Edirne'de sınırda yakalanan terörist "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz'ün ifadesine yer verildi. Örgütün dağ kadrosuna 2015'te katıldığını, Tunceli, Erzincan ile Karadeniz kırsalında örgüt adına faaliyette bulunduğunu anlattı.

İKNA İLE TESLİM OLANLAR ARTTI

Terörist Düz, "Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHASİHA'lar ile güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler, alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtladı. Bu etkenler neticesinde ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış yaşanıyor. Operasyonlar sonucu cephanelerin çoğu imha edildi. En son cephane takviyesi 2015'te yapıldı. Örgütte cephane sıkıntısı var. Irak'ın kuzeyi ile saha arasındaki hiyerarşik yapı zayıflatıldı. Örgüt mensupları, güvenlik kuvvetlerince özellikle hava destekli düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilme korkusu yaşamaktadır" dedi.

Düz, örgütten kaçmak isteyenlerin infaz edildiğini belirterek, örgüte katıldığı dönemde yaşadıklarını aktardı. Terör örgütü PKK/KCK'dan ayrılmaya 2018'de karar verdiğini iddia eden Düz, "Çünkü örgütte anlatılanlarla yapılan uygulamalar arasında çok fark vardı. Örgüte katılarak en büyük haksızlığı aileme yaptığımı fark ettim" ifadelerini kullandı.

Herdem ve Düz'ün, terör örgütü adına kırsalda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri kaydedilen iddianamede, sanıkların Erzincan ve Tunceli'de birçok el yapımı patlayıcı ile saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili oldukları anlatıldı. İddianamede, 6 sanık hakkında 22'şer yıldan 44'er yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.