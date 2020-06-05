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05.06.2020 - 12:54 |

Teröristlere bir darbe daha!

İçişleri Bakanlığı tarafından, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Teröristlere bir darbe daha!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

 Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamayı iptal ettiğini açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu.
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