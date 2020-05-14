Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11- 13 Mayıs’ta Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arazi araması da yapıldı. Operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak tespit edildi. Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.