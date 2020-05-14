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14.05.2020 - 12:22 | | DHA

Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt mensuplarının kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi. Sığınakta silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 210 bin kök Hint keneviri ve 90 kilo esrar ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11- 13 Mayıs’ta Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arazi araması da yapıldı. Operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak tespit edildi. Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Virajı alamayan motosikletli böyle kaza yaptıArnavutköy Karaburun yolunda seyir halinde olan motosikletli genç, virajı alamayınca kaza yaparak yere savruldu. Gencin hafif şekilde yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.
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