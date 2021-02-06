MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tesadüfen gördü! Yanına yaklaşınca gözyaşlarına boğuldu
ABONE OL
06.02.2021 - 10:43 | | DHA

Tesadüfen gördü! Yanına yaklaşınca gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (18), ağır yaralandı. Sürücünün savrularak, metrelerce sürüklendiği kaza, güvenlik kamerasına yansırken, bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin (45), yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin’in kasksız olarak kullandığı elektrikli bisiklete, 16 PJ 995 plakalı Tuncay Kel (49) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Ahmet El Hüseyin, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Tesadüfen gördü Yanına yaklaşınca gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin, yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu. Oğlunun yanına koşan Hüseyin, gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet El Hüseyin’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elektrikli bisikletiyle ilerleyen gencin, kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı, savrulup, metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma düştüğü görüldü.

MSB nefes kesen görüntüleri paylaştıMillî Savunma Bakanlığı, Twitter'dan paylaştığı videoda zor şartlarda kahraman askerlerimizin nasıl mücadele ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk'

'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk'

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Son dakika! Vaftiz töreninde 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Son dakika! Vaftiz töreninde 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet