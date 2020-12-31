Teselli ikramiyesi ne kadar 2021? Teselli ikramiyesi nedir, ne demek?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti alan vatandaşlar şansını denemek için sabırsızlanıyor. Çekilişe geri sayım başlamışken, milyonlarca vatandaş teselli ikramiyesi hakkında bilgilenmek istiyor. Peki teselli ikramiyesi ne demek? Teselli ikramiyesi ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2021 yılbaşı özel çekilişi için belirlenen teselli ikramiyesi tam 100 bin TL olacak. Fakat çeyrek, yarım, tam bilete göre tutarlar değişiklik gösterecek.

Tam bilet; 100 bin TL,

Yarım bilet; 50 bin TL

Çeyrek bilet; 25 bin TL teselli ikramiyesi alacaklar.