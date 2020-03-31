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31.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Test çalışacak merkez sayısı 73’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı’nca, ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin “Kovid-19 Tanı Laboratuvarı” olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağı açıklandı.

Test çalışacak merkez sayısı 73’e yükseldi

Halk Sağlığı Gene l Müdürlüğü tarafından, Kovid-19 tanı laboratuvarı yetkilendirilmesine ilişkin resmi yazı, 81 ilin valiliklerine gönderildi. Yazıda, ilk aşamada ülke genelinde hizmet vermek üzere 37 Kovid-19 Tanı Laboratuvarı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla yetkilendirildiği hatırlatılarak şu ifadelere yerildi:

“Bu laboratuvarlara ilaveten yetkilendirilmiş 36 Kovid-19 Tanı Laboratuvarı listesi yer almaktadır. Ülke genelinde toplam 44 ilde, 73 merkez Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir. İlgili laboratuvarlara Kovid-19 yetkilendirme ve protokol formları e-posta aracığıyla gönderilmiştir. Yetkilendirme ve protokol formları imzalanıp tarafımıza ulaştığında merkezler aktif olarak çalışacaklardır. HSGM tarafından resmi olarak yetkilendirilmemiş kamu, üniversite hastaneleri ve özel laboratuvarların Kovid-19 tanısına yönelik herhangi bir test yapma yetkileri bulunmamaktadır. Yetki verilmediği halde Kovid-19 tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve akabinde cezai işlem başlatılacaktır.” 

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