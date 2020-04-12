12.04.2020 - 13:26 | | DHA
Test sonucu pozitif çıkınca hasta kaçtı!
Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İ.Ü., hastaneden kaçtı. İ.Ü., kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.
Eskişehir’de İ.Ü., sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanması üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs belirtileri üzerine test yapılan erkek hasta, sonucun pozitif çıktığını öğrenince gece hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı.
Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.
"Ambulans şoförüyüm" dedi, oto tamircisi çıktıADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.