MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Test sonucu pozitif çıkınca hasta kaçtı!
ABONE OL
12.04.2020 - 13:26 | | DHA

Test sonucu pozitif çıkınca hasta kaçtı!

Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İ.Ü., hastaneden kaçtı. İ.Ü., kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Test sonucu pozitif çıkınca hasta kaçtı!

Eskişehir’de İ.Ü., sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanması üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs belirtileri üzerine test yapılan erkek hasta, sonucun pozitif çıktığını öğrenince gece hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı.

Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.

"Ambulans şoförüyüm" dedi, oto tamircisi çıktıADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Temel İhtiyaç Desteği kredisi çıktı mı? Sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? Başvuru nasıl yapılır?

Temel İhtiyaç Desteği kredisi çıktı mı? Sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? Başvuru nasıl yapılır?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar bu bahanelere başvuruyor!

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar bu bahanelere başvuruyor!

Sıradaki Haber