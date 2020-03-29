29.03.2020 - 15:34 | | DHA
Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında
Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz’ın (25) corona virüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.
Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Corona virüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu corona virüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.
İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."
İstanbul Havalimanı'nda "seyahat izin belgesi" düzenlenmeye başladıCorona virüs önlemleri kapsamında yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' uygulaması bugün itibariyle başladı. Belge almak için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, başvurularını yaptıktan sonra seyahat izin kuruluna gelerek başvurularını onaylatacaklar.