Testi pozitif kişinin yaşadığı binada giriş-çıkış yasaklandı!

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir binada yaşayan kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kartepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 3 katlı 12 daireli bina izolasyona alındı. Binanın giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyona alınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır" yazısı asıldı.
Kartepe Belediyesi ekipleri, binanın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Ani başlayan koku alma kaybı corona virüsün erken belirtisi olabilirKulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, Avrupa'dan gelen son çalışmalara göre aniden ortaya çıkan koku alma kaybının corona virüse işaret edebileceğini söyledi. Prof. Dr. Koçak, "Ancak koku alma kaybı mevsimsel alerji, ileri yaş veya ilaç kullanımı gibi etkenlerle de ortaya çıkabilir. Sağlık çalışanları, kuryeler, kasiyerler gibi temas açısından risk grubundaki kişilerde başka hiçbir neden yokken ani koku alma kaybı başlarsa mutlaka değerlendirilmeli."