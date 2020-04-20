MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Testi pozitif kişinin yaşadığı binada giriş-çıkış yasaklandı!
ABONE OL
20.04.2020 - 11:42 | | DHA

Testi pozitif kişinin yaşadığı binada giriş-çıkış yasaklandı!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 3 katlı 12 daireli bina, tedbir amacıyla izolasyona alındı.

Testi pozitif kişinin yaşadığı binada giriş-çıkış yasaklandı!

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir binada yaşayan kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kartepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 3 katlı 12 daireli bina izolasyona alındı. Binanın giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyona alınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır" yazısı asıldı.

Kartepe Belediyesi ekipleri, binanın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

 

 

Ani başlayan koku alma kaybı corona virüsün erken belirtisi olabilirKulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, Avrupa'dan gelen son çalışmalara göre aniden ortaya çıkan koku alma kaybının corona virüse işaret edebileceğini söyledi. Prof. Dr. Koçak, "Ancak koku alma kaybı mevsimsel alerji, ileri yaş veya ilaç kullanımı gibi etkenlerle de ortaya çıkabilir. Sağlık çalışanları, kuryeler, kasiyerler gibi temas açısından risk grubundaki kişilerde başka hiçbir neden yokken ani koku alma kaybı başlarsa mutlaka değerlendirilmeli."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi mi, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi mi, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Saliha Sultan Çeşmesi'nde tahribat... Varaklı madalyonun bir parçası altın sanılarak çıkarılmış

Saliha Sultan Çeşmesi'nde tahribat... Varaklı madalyonun bir parçası altın sanılarak çıkarılmış

Sıradaki Haber