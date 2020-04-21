‘Testlerim pozitif çıktı ama hayata daha pozitifim’

Koronavirüsle mücadele eden hastalara yardım ederken hastalığa yakalananlardan aile hekimi Ahmet Ayhan, tedavi sürecini ve yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Dr. Ayhan, “Halen testlerim pozitif çıkıyor. Beni hayata bağlayan hobilerim ve yaşama sevincim karantina sürecinde beni ayakta tutuyor” diye konuştu.

Avcılar Merkez Aile Sağlığı Merkezi aile hekimlerinden Dr. Ahmet Ayhan, Kovid-19 hastalığı ile mücadele eden sağlık çalışanlarından. Koronavirüs vakası henüz Türkiye’de görülmeden önce en koruyucu maskeyi sipariş ettiğini ama muayenelerine cerrahi maske ile devam ettiğini belirten Dr. Ahmet Ayhan, 24 Mart’ta önce 4 yaşındaki kızında, ertesi gün de kendisinde hastalığın belirtilerinin görüldüğünü söyledi.

9 gün sonra pozitif

Dr. Ayhan, “Şiddetli öksürük, baş ağrısı ve ishal tüm ailemizde vardı. Koronavirüs hakkında hizmet içi eğitim aldığımız için hem öksürme şeklime hem hijyene çok dikkat ediyordum. Semptomlarım yaklaşık üç gün sürdü ve birden bire kesildi. Ben de mesaime devam etmeye başladım. Süreç ilerleyince hastaneler Kovid-19 hastası ile doldu. Hastalık şimdiki gibi yaygın olmadığından üst solunum yolu şikayetleriyle gelenleri muayene ve tedavi ederek evlerinde kalmalarını öneriyorduk. Muayene ettiğim bir hastaya korona pozitif teşhisi kondu. Orta risk grubundaydım. Muayeneden 9 gün sonra ben de pozitif çıktım” dedi.

Devamlı spor yapması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması nedeniyle hastalığın etkilerini kolay atlattığını belirten Dr. Ayhan, şunları anlattı: “Kendimi tecrit ettim. Belki de en zoru çocuklardan uzak kalmak ve durumu onlara açıklamaktı. Devamlı maske takmak, abartı bir şekilde hijyene dikkat etmek gerçekten sınırları zorluyor. En büyük şansım müzikle ilgilenmek ve bir oyuncak koleksiyonumun olmasıydı. Koleksiyon odamda yatıp kalkmaya başladım. Odamı hayalimdeki hale getirdim. Eşim ve oğlumdan alınan örnekler negatif çıktı. İlacım da geldi ve tedavim başladı. Hayata pozitif bakan bir sağlık çalışanı olarak yaşadıklarım moralimi bozmadı. Tam tersine bağışıklık kazanarak salgını hafif atlatacağıma inanıyorum. İkinci test de pozitif çıktı. Halen pozitifim yani hastalıkla mücadele ediyorum.”