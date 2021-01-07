‘Teşvikiye’nin toplanma alanı yok olmasın’

Teşvikiye Mahalle Meclisi Genel Kurulu tarafından dün Teşvikiye’de yapılan basın açıklamasında, Marmara Üniversitesi’ne ait olan arazinin, rant odaklı inşaat politikaları yüzünden 2016’da özel mülkiyete geçirildiği, geçtiğimiz Temmuz ayında tüm itirazlara rağmen inşaata başlandığı ifade edildi. Eskiden kamuya ait olan arazinin aynı zamanda deprem anında tek toplanma alanı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Büyük İstanbul depremi durumunda, bizlerin sığınabileceği deprem toplanma alanımız yok. Yıkıcı etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz, geleceğimizi tehdit eden insan kaynaklı iklim krizini yavaşlatmak/durdurmak adına acil önlemler almanın zaruri olduğu bu dönemde, iklim krizini derinleştirecek hiçbir yeni yapılaşma/proje kabul edilemez. Mahallemizin tek yeşil arazisini ve deprem toplanma alanımızı geri istiyoruz! Başta kamusal alanımızı özelleştirip imara açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerden telafisi mümkün olmayan bu projenin tümden iptal edilmesini, toplam 40 dönüme yakın arazinin bir kent parkı yapılmasını talep ediyoruz.”